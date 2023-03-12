نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الحسابات الرسمية بمنصات السوشيال ميديا عدد من الصور لمران الفريق الذي أقيم اليوم الأحد في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الاستعداداي لمواجهة القطن الكاميروني في بريتوريا، بعد الخسارة القاسية للفريق أمس السبت أمام صن داونز بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقررت بعثة الأهلي فى جنوب أفريقيا تأجيل موعد السفر إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بدوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة، ليتقرر السفر 15 مارس الجارى بدلاً من 14.

ويلعب الأهلي مع القطن بالكاميرون فى السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز فيها للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور ربع النهائي.

وسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا ظهر الأربعاء الماضي على متن طائرة خاصة وخاض مباراة صن داونز أمس، وقرر الجهاز الفني البقاء في جنوب أفريقيا عدة أيام وخوض تدريبات يومية هناك بدلاً من العودة للقاهرة والسفر مرة أخرى للكاميرون، على أن تطير البعثة للكاميرون الأربعاء المقبل.