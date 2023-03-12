وزير الصحة الألماني يتحفظ على اتهامه بتقديم بيانات خاطئة في سيرته الذاتية عام 1995

أبدى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، رد فعل متحفظا حيال اتهامات موجهة له بأنه قدم بيانات خاطئة عند تقدمه للحصول على درجة الأستاذية بجامعة توبينجن في عام 1995.

وفي تصريحات لشبكة "إيبن ميديا" الإعلامية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد: "لم يعد بمقدوري أن أعيد صياغة هذه الواقعة بشكلها المحدد".

كان تقرير لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم، أفاد بأن لاوترباخ ذكر في سيرته الذاتية آنذاك أنه يعمل في مشروع بحثي ممول من وزارة الصحة، وأعلن أنه سيعمل على إحضار تمويل خارجي إلى توبينجن الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

وقالت الصحيفة إن هذا المشروع لم تعد له مستندات موجودة اليوم، كما أنه غير معروف لوزارة الصحة أيضا، وتابعت الصحيفة أن لاوترباخ أدرج أيضا في السيرة مشروع كتاب ممول، وقالت إن الأموال لم تتدفق نظرا لأن الكتاب لم يتم الانتهاء منه مطلقا.

وذكرت الصحيفة، أن الوظيفة في جامعة توبينجن كانت عُرِضت على لاوترباخ لكنه رفضها وتوجه بدلا من ذلك إلى جامعة كولونيا.

وقال الوزير للشبكة الإعلامية اليوم: "ليس التمويل الخارجي هو العامل الحاسم في التعيين بل المؤهلات. وليس كل مشروع تمويل خارجي مخطط له يتم تنفيذه"، وذكر أنه تلقى أربعة عروض لمنصب الأستاذية وأنه قبل العرض المقدم من جامعة كولونيا.