مطالبات فلسطينية بطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع برلماني في البحرين

طالبت دائرة المقاطعة في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد المذكور.

وأدانت الدائرة مشاركة الكنيست الإسرائيلي في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي "الدورة 146"، تحت شعار "من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع"، المنعقد اليوم السبت في البحرين، "في الوقت الذي يواصل الكنيست شرعنة قوانين عنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

ودعت الدائرة في بيان، إلى طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي وتعليق عضويتها نظرا "لشرعنة الكنيست الإسرائيلي عشرات القوانين العنصرية والفاشية ومواصلة حكومة الاحتلال وجيشها تشريع عمليات القتل والإعدام بدم بارد للشعب الفلسطيني وأسراه البواسل في سجون الاحتلال، وتوسيع الاستيطان وهدم المنازل وضم الضفة وتهويد القدس".

وختمت دائرة المقاطعة بيانها بدعوة البرلمان العربي إلى "تكثيف جهوده ومواصلة ضغوطه في إسقاط البرلمان الإسرائيلي من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي والعمل على عزل دولة الاحتلال لا سيما في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ونظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" على الشعب الفلسطيني".