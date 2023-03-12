الصندوق العربي للمعونة الفنية يختتم 4 دورات تدريبية في السودان

اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، اليوم الأحد، 4 دورات تدريبية في مجالي الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة في السودان.

ونفذت تلك الدورات في ريف أم درمان بالتعاون مع منظمة حواء للمجتمع المدني بالخرطوم خلال الفترة من 12 فبراير إلى 12 مارس الجاري، لصالح 120 متدربة سودانية، من بينهن 29 من ذوي الإعاقة.

وشارك في حفل الختام الوزير مفوض شيرين عادل إمام مدير إدارة العمليات بالصندوق، نيابة عن السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والتي ألقت كلمة رحبت من خلالها بالحضور، وتمنت التوفيق للمتدربات، مؤكدة اهتمام جامعة الدول العربية، وعلى رأسها الأمين العام أحمد أبو الغيط، باستمرار تقديم الدعم الفني بهدف تمكين المرأة الريفية السودانية، مع وعد بتجديد تنفيذ تلك الدورات في السنوات القادمة.

كما قامت بسرد للأنشطة التي ينفذها الصندوق في إفريقيا، ثم شاركت في توزيع الشهادات على المتدربات.

وحضر الحفل كل من السفير رشاد فراج الطيب مدير إدارة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية السودانية، ومحاسن عبدالغني مدير التكتلات الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي والتمويل بوزارة المالية السودانية، وعبلة مهدي رئيس منظمة حواء بجانب لفيف من المسئولين الحكوميين السودانيين، الذين ألقوا كلمات عبروا من خلالها عن الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على كل الجهود المبذولة فنياً ومالياً ولوجستياً في إقامة هذا النشاط لدعم وتمكين المرأة الإفريقية بصفة عامة، والمرأة الريفية في السودان بصفة خاصة.

كما أكدوا الرغبة في استمرار التعاون البناء بين الصندوق والمنظمة، مشيدين بالدور الرائد الذي يقوم به في تنفيذ العديد من البرامج التنموية على مستوى ولايات السودان، وتوجهوا بالشكر لجامعة الدول العربية وأمينها العام على الجهد المبذول من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية منذ عام 2010 وحتى اليوم.