وزير الخارجية الإيراني: التوصل لاتفاق مع أمريكا لتبادل السجناء

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد، إن بلاده توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الحكومية "إسنا"، قال الوزير اليوم الأحد إنه "فيما يتعلق بعملية تبادل السجناء، توصلنا لاتفاق مع الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية".

وقال إنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، ستجرى عملية التبادل في الأيام القليلة المقبلة".

والبلدان خصمان منذ عقود، ولم يرد في البداية تعليق من جانب الحكومة الأمريكية.

وتقوم إيران مرارا وتكرارا بسجن أجانب بتهم التجسس أو ارتكاب انتهاكات أخرى تتعلق بالأمن القومي. وينتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان، المحاكمات، التي غالبا ما تتم خلف أبواب مغلقة، ويصفونها بأنها غير نزيهة.

كما تُتهم الجمهورية الإسلامية باحتجاز الأجانب كرهائن.

ويمكن أن يقود تبادل السجناء إلى استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، التي وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر. وتحتاج إيران إلى اتفاق من أجل إنهاء الأزمة الاقتصادية.

ومن بين السجناء المشهورين في إيران، رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية. وتم سجن الرجل (51 عاما) مع والده في عام 2015، ثم تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس.

وتم الإفراج عن باقر نمازي (86 عاما) في عام 2022، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه نجله ظل في سجن إيفين سيئ السمعة بالعاصمة طهران.