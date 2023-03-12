رئيس مدينة الواسطى ببني سويف يتابع مستجدات العمل في ملفات تقنين الأراضي والتصالح والمتغيرات المكانية



تابع حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى ببني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية وقطاع الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وتم التصدي لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة نصف قيراط من الأراضي الزراعية بزواية المصلوب، وكذا أعمال بناء بدون ترخيص داخل الحيز للمدينة الواسطى على مساحة ٤٦٠ مترا بمنطقة أرض حوتة وحوض رشدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحت إشراف شريف ياسين نائب رئيس المدينة.

كما ناقش رئيس المركز مستجدات العمل في ملفات تقنين الأراضي والتصالح والمتغيرات المكانية، والإزلات والنظافة، ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية للكهرباء، مؤكدًا على أهمية ضرورة متابعة معارض “اهلا رمضان” بالقرى، وتكثيف المنافذ لتوفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي بنواب رئيس المركز ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات القرى.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة؛ لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير؛ حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.