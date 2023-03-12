البرلمان العربي يرحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

رحب البرلمان العربي بالبيان الثلاثي المشترك الذي صدر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، والذي نص على استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، فضلا عن التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .

وأكد البرلمان العربي -في بيان أصدره- أهمية هذه الخطوة من أجل عودة الاستقرار بالمنطقة العربية، والسعي الحثيث لحل الأزمات العالقة، معربا عن أمله أن تساهم أيضا في تخفيف حدة التوتر القائمة وتحقيق الأمان لشعوب العالم أجمع.