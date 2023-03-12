السعودية وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثقافي

بحث وزير الثقافة السعودي محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم الأحد في الرياض، مع وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالمالك، سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، بما يعود على البلدين بالخير والمنفعة.

واستعرض الوزيران -وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- مختلف أوجه التعاون الثقافي بين البلدين، الذي شهد نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة عبر المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة، أبرزها توقيع اتفاقية في عام 2021 لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي السعودي الفرنسي في قطاعات ثقافية متعددة، منها فنون العمارة والتصميم والتراث، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة في عام 2018 لتطوير محافظة العُلا وتنمية عناصرها الثقافية والتراثية.

وأكد وزير الثقافة السعودي عمق العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات.