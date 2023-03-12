الخارجية العراقية تعلن استعادة قطعتين أثريتين من أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، استعادة قطعتين أثريتين من كنوز العراق من أمريكا.

وقال الصحاف -في بيان نقلته قناة الإخبارية العراقية اليوم- إن "السفارة العراقية في واشنطن تسلمت قطعتين أثريتين من كنوز العراق، وذلك استكمالا لجهود دبلوماسية الاسترداد".

وأوضح أن القطعة الأولى تمثلت بعمل فني تم ضبطه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة بوسطن ويبلغ عمر القطعة ما يزيد على 2700 سنة وهي من مقتنيات المتحف العراقي المسروقة وتم تهريبها إلى الولايات المتحدة وبيعها بموجب وثائق مزورة.

وأشار المتحدث إلى أن القطعة الثانية هي لوح مسماري من العصر البابلي تمكن مكتب مباحث الأمن القومي العراقي من ضبطه ويعود تاريخه إلى أكثر من 3300 عام.