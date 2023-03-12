طلاب جامعة قنا يودعون عروض مسرح الجنوب بـ«حكاية المعبد»

تفاعل طلاب جامعة قنا، مع أبطال العرض المسرحي "حكاية المعبد" خلال عرضه بجامعة قنا، حيث أشاد الجمهور بالتناول الجرئ لقضية السحر والشعوذة فى الموروث الصعيدى.

وجاء العرض خارج المسابقة الرسمية فى الدورة السابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد المسرحى هيثم الهوارى.

عرض "حكاية المعبد" إنتاج فرقة ماسك للفنون، والذي تدور أحداثه حول عادات وتقاليد المجتمع في صعيد مصر قديما وإيمانهم بالسحر والمعابد للإنجاب، حيث تلجأ زوجة العمدة إلى ذلك ويكتشف ما حدث وتتوالى الأحداث بالغموض.

العرض من بطولة: مصطفي محمود، نورهان سعيد، محمد هشام، يوسف أشرف، محمد عمران، جنة حسن، مصطفي الزناتي، يوستينا جمال، أسامة هاني، مروان محمد، عبدالرحمن أشرف، شمس محمد، اضاءة هبة فوزي، ديكور دانيال إبراهيم، ملابس واكسسوارات مني عبدالمنعم، مكياج ابتسام عبدالعزيز، فويس أوفر الفنانة عايدة رياض، مخرج منفذ محمد إبراهيم عمران، ومساعد مخرج يوسف أشرف، إعداد وإخراج شهاب الدين مصطفى.