الونش يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 143 يوما

عاد محمود حمدي "الونش" قلب دفاع نادي الزمالك للمشاركة مع الفريق بعد غياب طويل.

وشارك الونش على حساب محمد عبدالغني خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق ضد إنبي في الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

وشارك الونش بديلاً بعدما كان قد أنهى فترة العلاج والتأهيل عقب إصابته يوم 19 أكتوبر من العام الماضي، في أربطة الركبة، وتحديداً خلال مباراة سموحة بالدوري التي انتهت بفوز الأبيض 2-0.

منذ ذلك الحين اعتمد الزمالك على ثنائية محمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد خاصة بعد انتقال محمود علاء ومحمود شبانة للإعارة مع بداية الموسم، للاتحاد وسموحة على الترتيب، وعاد شبانة لصفوف الزمالك في يناير.