داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على الصحفيين بأفغانستان

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أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن تفجير يوم السبت في حفل توزيع جوائز صحفية في ولاية بلخ بشمال أفغانستان.

وقالت وكالة أعماق للأنباء الناطقة بلسان التنظيم المتطرف، اليوم الأحد إن التفجير نجم عن حقيبة مفخخة داخل مركز ثقافي شيعي.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح 30 آخرون، من بينهم 16 صحفيا، في التفجير الذي وقع في مركز تابيان الشيعي في مدينة مزار الشريف.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم ودعت إلى حماية الصحفيين الأفغان الذين قالت إنهم يظهرون شجاعة هائلة.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، كثف تنظيم داعش هجماته في أفغانستان، مستهدفا بشكل أساسي الأقليات الدينية وأعضاء طالبان وكذلك المراكز الدبلوماسية الأجنبية.

وتقوم قوات الأمن التابعة لطالبان بشكل دوري بحملات ضد مخابئ داعش في أجزاء مختلفة من البلاد.