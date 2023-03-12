روسيا: الجانب الأوكراني من صفقة الحبوب يتم تطبيقه على عكس الجانب الروسي من الاتفاقية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الجانب الأوكراني من صفقة الحبوب يعمل بشكل فعال، بينما تستمر الصادرات الزراعية الروسية في التعثر نتيجة العقوبات الغربية الأحادية الجانب، وذلك في تعليقها على التمديد المحتمل لصفقة الحبوب.

وأضافت زاخاروفا في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "موقفنا بشكل عام من اقتراح الحزمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود المذكورة أعلاه، معروف ولم يتغير".

وتابعت: "نفترض أن الاتفاقيات الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو 2022 يجب أن تنفذ بالتزامن مع بعضها البعض لحل الأزمات الإنسانية والتغلب على أزمة الغذاء ومساعدة الدول المتضررة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية"، مضيفة: "نلاحظ أنه حتى الآن تم تنفيذ الجزء الأوكراني فقط من الصفقة بشكل فعال، في حين لا يزال تصدير المنتجات الزراعية الروسية محظورًا نتيجة العقوبات الغربية أحادية الجانب".

وبحسب زاخاروفا، فإن الجولة التالية من المشاورات بين الوفد الروسي والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، المُشرفان على مذكرة الأمم المتحدة وروسيا ومبادرة البحر الأسود على التوالي، سيعقد في جنيف غدا الاثنين الموافق 13 مارس.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن روسيا علمت بتصريحات أطراف مختلفة، بما في ذلك الحكومة الأوكرانية، فيما يخص تمديد مبادرة البحر الأسود، التي كان من المقرر أن تنتهي مدتها الثانية في 18 مارس، موضحة أنه "لم يتم انعقاد أي مفاوضات في هذا الشأن بمشاركة ممثلين روس على مستوى العالم".