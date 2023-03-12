البطريرك الماروني يدعو إلى مصالحة سياسية في لبنان وصولا لاستعادة هويته وحياده

دعا البطريرك الماروني بلبنان بشاره الراعي إلى التوصل إلى مصالحة سياسية في لبنان وصولا إلى استعادة هويته الطبيعية وحياده وتحييده عن الصراعات والنزاعات والحروب الخارجية لكي يكون مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات.



واعتبر الراعي، في عظته اليوم الأحد، أن "عدم انتخاب رئيس للجمهورية جريمة"، مشددا على ضرورة الحوار بتجرد وطرح حاجات البلاد داخليا وخارجيا، ومضيفًا أن "تفكيك أوصال الدولة ومؤسساتها الدستورية جريمة وإهمال وهدر مداخيل الدولة في الإدارات والمرافئ البحرية والمطار وأبواب التهريب".



ورحب الراعي بالتقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران واستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع دام ست سنوات، معتبرا أن هذه القطيعة وترا العلاقات والأجواء الداخلية والإقليمية في لبنان وعدد من الدولة.