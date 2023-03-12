تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بالدوري الممتاز

تتجه الأنظار في السابعة مساء اليوم، إلى ستاد القاهرة، لمتابعة مباراة الزمالك أمام ضيفه إنبي، إذ يدخل الأبيض المباراة منتشيًا بفوزه العريض على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة التي أحيت آماله مُجددًا في التأهل للأدوار الإقصائية من البطولة.

ويسعى الزمالك لاستغلال الحالة المعنوية التي يتحلى بها لاعبيه وجهازه الفني وجماهيره في الوقت الحالي، من أجل تحسين نتائجه في المسابقة المحلية، التي يحتل فيها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، ويأتي خلف فرق الأهلي وبيراميدز وفيوتشر والاتحاد السكندري.

ويفتقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك لخدمات العديد من اللاعبين في الوقت الحالي بسبب الإصابات، وعلى رأسهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، ونائبه محمد عبد الشافي، مع احتمالية غياب أحمد مصطفى زيزو، الذي اشتكى من إصابة عضلية في مباراة الترجي الماضية، بخلاف تأكد غياب ناصر منسي، للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي، وأمامهم الثنائي نبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر، ثم الثلاثي سيد عبد الله نيمار وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه، خلف مهاجم وحيد هو سيف الدين الجزيري.