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علق كيفن جونسون المدرب العام السابق بالنادي الأهلي، على هزيمة الفريق الأحمر الثقيلة أمام نظيره صن داونز بنتيجة 5 - 2، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وقال كيفن جونسون في تصريحات تليفزيونية: «أنا شاهدت المباراة من مدرجات الملعب، وهذا ليس الأهلي الذي اعتدت على مشاهدته، كان سلبيًا منذ بداية المباراة لعب بـ5 مدافعين وبدون جناحين».

وأضاف: «أين الشحات والسولية وأفشة، وأين ربيعة ومتولي وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي حارس جيد جدا والفريق هو من خذله».

وأوضح مدرب الأهلي السابق: «الأهلي لم يكمل 5 تمريرات متتالية، ولم يستطع صناعة الفرص أو تسجيل الأهداف، أرى أنه لم يدخل المباراة بعقلية جيدة».

وأتم: «الأهلي لم يحترم القدرات الفنية لصن داونز في مباراة اليوم».