 الخارجية الروسية تنتقد مزاعم أوكرانيا بشأن إحجام روسيا عن إجراء محادثات معها - بوابة الشروق
الأحد 12 مارس 2023 9:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية تنتقد مزاعم أوكرانيا بشأن إحجام روسيا عن إجراء محادثات معها

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 9:42 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 9:42 م
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا بأن "موسكو مترددة في التفاوض على تسوية الأزمة مع كييف"، ووصفتها بأنها "كذبة كبيرة".

وقالت زاخاروفا، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية: "يبدو أن كوليبا يشارك الرأي القائل بأن هناك دائما مجالا لإجراء محادثات، لكنه يقول إنه لا يرى أن هناك استعدادا للمحادثات داخل روسيا، وهذه كذبة كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن النظام الذي يمثله هو الذي فرض في قوانينه حظرا على إجراء مثل هذه المحادثات مع روسيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن كوليبا توقع "نهاية أوروبا إذا هُزِمَت أوكرانيا"، مضيفة أن "أوروبا في شكلها الحالي انتهت تماما، عندما سمح الاتحاد الأوروبي لواشنطن بأن تحكم مؤسساته السياسية، واستسلم في نهاية المطاف لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك