تين هاج يحمل التحكيم مسؤولية سقوط يونايتد في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

وجه إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد رسالة تحية للاعبيه بعد انتهاء مباراة الفريق ضد ساوثهامبتون بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات ل " بي بي سي " البريطانية : "تحية كبيرة لكل اللاعبين، الفريق أظهر شخصية كبرى للعب مدة طويلة وهم 10 لاعبين ، لقد كانوا أقوياء بدنياً وعقلياً للحصول على نقطة".

وواصل حول ما إذا كان يجب أن يحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء:"بالتأكيد ليس هناك شك ، لا أعرف لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد ".

وتابع عن البطاقة الحمراء لكاسميرو:" هو لعب أكثر من 500 مباراة في أوروبا ولم يحصل على بطاقة حمراء أبدا، الآن لديه إثنتين في الدوري الإنجليزي، غيابه ليس القضية، سنتعامل مع ذلك وهذه المباراة تأثرت بالحكم".

وفشل مانشستر يونايتد بالتسجيل في مباراتين على التوالي في البريميرليج للمرة الأولى هذا الموسم .