محافظ جنوب سيناء يوجه بإقامة مسرح مكشوف وسينما في رأ سدر

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الحفل الذي أقامه فرع ثقافة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بقصر ثقافة رأس سدر.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

وأشاد المحافظ، بمواهب الطلاب، والأعمال الفنية التي يقيمها فرع ثقافة جنوب سيناء على أرض المحافظة في جميع المناسبات القومية، مؤكدًا أن دور الثقافة هو تنمية وعي النشء، واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها، واستغلال طاقتهم وتوجيهها نحو كل ما هو إيجابي ومفيد لهم ولبلادهم.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة بيت ثقافة رأس سدر، التي جرى تنفيذها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن تطوير ورفع كفاءة بيت ثقافة رأس سدر، يأتي في إطار التعاون مع وزارة الثقافة والعديد من مؤسسات الدولة لخدمة أبناء المحافظة، وضمن عدد من الإنجازات والمشروعات التي تشهدها جنوب سيناء، موجهًا بإقامة مسرح مكشوف وسينما بمدينة رأس سدر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وجهت بتقديم أوجه الدعم لكل أبناء سيناء، من خلال محورين إحداهما تطوير ورفع كفاءة مشروعات ومواقع الهيئة بسيناء، والآخر تكثيف البرامج الثقافية والفنية، وبرامج القوافل الثقافية للجميع، وذلك سعيا للوصول بالخدمة الثقافية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا في ضوء استراتيجية العدالة الثقافية.

جاءت الجولة بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وبعض أعضاء مجلس النواب وقيادات من التربية والتعليم.

وكانت الجولة قد بدأت بفقرة استقبال بالأعلام من الأطفال، ثم تفقد أقسام بيت الثقافة بعد تطويره ومنها المكتبة العامة ومكتبة الطفل وقاعة الفنون التشكيلية، قبل التوجه إلى المسرح لمتابعة فقرة فنية للفرقة الاستعراضية لأطفال بيت ثقافة رأس سدر التي قدمت مجموعة من فقرات الفلكلور البدوي الخاص بالمدينة.