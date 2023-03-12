ولاية كاليفورنيا الأمريكية تستعد لسلسلة جديدة من العواصف الشتوية

استعدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لجولة أخرى من هطول الأمطار بدءا من يوم غد الاثنين، حيث سعى مسئولون لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن حدوث فيضانات عارمة على طول الساحل الأوسط للولاية، ومنطقة سنترال فالي، ما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الأشخاص وغمر مبان كاملة بالمياه.

وتثير سلسلة أخرى من العواصف الشتوية مخاوف حدوث فيضانات جديدة بشمال كاليفورنيا بدءا من يوم غد الاثنين وتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء.

وقال باتريك أيد، خبير الأرصاد الجوية بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن منطقة خليج سان فرانسيسكو تشهد الآن موجات من الأمطار والعواصف الرعدية، لكن "التركيز سيكون منصبا على سلسلة العواصف الشتوية المقبلة التي تصل مساء يوم الاثنين".

وقال إنه تم تفعيل أنظمة مراقبة الفيضانات والرياح العاتية لمنطقة الخليج والساحل الأوسط، بدءا من مساء الاثنين.

وقال أيد إن من المتوقع أن تجتاح العواصف المرتقبة نفس المناطق كآخر جولة، وسيكون التأثير الأسوأ في المناطق الأكثر ارتفاعا.