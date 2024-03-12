 إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 مارس 2024 1:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين

مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
رام الله - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 11:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 11:59 ص

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين بالضفة الغربية ومحاصرة أحد المنازل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن "شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت عقب محاصرة المنزل"، مضيفة أن "قوات الاحتلال اعتقلت أحد المصابين واثنين آخرين خلال عملية الاقتحام".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب آخر برضوض، جراء تعرضه للضرب المبرح، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت المنزل المحاصر صباح اليوم بصاروخ "الإنيرجا"، ومنعت مركبات الإسعاف من الاقتراب من محيط المكان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك