تصاعدت التحذيرات خلال السنوات القليلة الماضية من انتشار مقاطع الفيديو التي يتم إعدادها بواسطة تقنيات التزييف العميق، والصور المُعدلة رقميًا وتلك التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بوصفها تهدد قدرتنا على تمييز الحقيقة من الخيال.

وقد حذر الخبراء في مجال السياسة والإعلام من خطورة انسياق الجمهور وراء تلك الفيديوهات والصور بدون تدقيق، خشية استخدام بعض "الجهات الخبيثة" لتلك التقنيات من أجل نشر الشائعات.

وفي هذا الإطار، باتت صورة العائلية التي تجمع أميرة ويلز كيت ميدلتون مع أبنائها بمناسبة عيد الأم، أبرز قصة حول التلاعب بالصور الفوتوغرافية منذ مطلع العام الحالى، لا سيما بعد اعتذار ميدلتون عن قيامها بإجراء تعديلات في الصورة التي نشرها قصر كينجستون، مما دفع خمس وكالات أنباء عالمية بحذف الصورة بسبب مخاوف تتعلق بالتلاعب بالصورة.

* تاريخ العائلة الملكية مع الصور المُعدلة

ووفقا لموقع "ذا كونفرزيشن" الإخباري، فإن الأميرة كيت ميدلتون ليست أول فرد من العائلة المالكة البريطانية تكون له تجربة كهذه مع التصوير الفوتوغرافي.

فقد كانت ملكة بريطانيا فيكتوريا وزوجها الأمير ألبرت من أوائل المتحمسين لتلك الصور، حيث جلسا لالتقاط الصور لأول مرة في عام 1840.

وكان المصورون الأوائل في حركة التصوير الفوتوغرافي قد استكشفوا الإمكانيات الفنية للتلاعب بالصور الفوتوغرافية، حيث قيموا التصوير الفوتوغرافي كشكل فني أكثر من كونه وسيلة وثائقية.

وتعتبر الصور "المركبة" من أنماط الصور التي تخضع للتلاعب، ومن أمثلتها صورة "التلاشي" للمصوّر الإنجليزي هنري بيتش روبنسون، والتي أثارت الجدل، بسبب موضوعها (تجسد لحظات وفاة فتاة صغيرة محاطة بعائلتها المكلومة).

وقد جعل هذا الجدل روبنسون أشهر مصور فوتوغرافي في إنجلترا وزعيمًا للحركة التصويرية التي دافعت عن التأثيرات التصويرية، التي كان يُنظر إليها على أنها تقوض موثوقية الوسيط.

* دعم الملكة فيكتوريا للصور المركبة

لكن الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت إنحازا إلى جانب المصورين الفوتوغرافيين، حيث اشتريا نسخًا من الصور المركبة لروبنسون وأوسكار جوستاف ريجلاندر وآخرين.

وقد استخدم مصورو الصور الشخصية تقنيات مماثلة، ونظرًا لانتشار هذه التقنيات، فمن المحتمل أن تكون العديد من اللقطات الجماعية لأفراد العائلة المالكة البريطانية في القرن التاسع عشر عبارة عن لقطات مركبة.

* كيف تفاعلت الصحافة في الماضي مع التلاعب بالصور؟

ولم تكن الصحافة في ذلك الوقت بمنأى من التلاعب بالصور. فقبل أن يصبح من الممكن طباعة الصور الفوتوغرافية مباشرة في الصحف في عام 1880، كانت هناك ممارسة واسعة النطاق لنسخ الصور الفوتوغرافية إلى رسومات، وتزيينها بإضافة الألوان وتحسين التكوين.

ولم يكن هذا أمرًا غير معتاد على الإطلاق في عصر كانت فيه العديد من استوديوهات التصوير الفوتوغرافي تستخدم رسامين لإضفاء لمسة جمالية على الصور الشخصية.

ومع تقدم الطباعة، استمر الصحفيون في تعديل صورهم، حيث صرح أحد محرري مجلة التصوير الفوتوغرافي في عام 1898 بجرأة قائلا إن "جميع الصور زائفة".

وبحسب موقع "ذا كونفرزيشن"، لم يتم إيقاف هذه الممارسة بسبب الابتكار التكنولوجي، بل بسبب تطور الأعراف الاجتماعية، إذ تحول مصطلح "التزييف" من كونه أسلوبًا مقبولاً إلى مصطلح انتقادي، وأراد المصورون الصحفيون الحفاظ على مصداقيتهم فامتنعوا عن تعديل الصور.