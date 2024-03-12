مقتل 12 عاملا إثر حادثين بمناجم للفحم في الصين

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لقي ما لا يقل عن 12 عاملا حتفهم في حادثين بمناجم للفحم في الصين خلال يوم واحد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" اليوم الثلاثاء.

ومازال هناك 4 عمال مفقودين في الحادثين اللذين وقعا أمس الاثنين الماضي.

وفي الحادث الأول، وقع انفجار غازي في منجم بإقليم آنهوي بشرق الصين، مما أودى بحياة سبعة عاملين.

وكان هناك 24 عاملا في المنجم لدى وقوع الحادث، ومازال هناك اثنان مفقودان.

ووقع الحادث الثاني في إقليم شانشي بشمال البلاد مساء أمس الاثنين، وتوفي خمسة عاملين عندما انهار مستودع.

ومازال هناك عاملان مفقودان في هذا الحادث.

ويشار إلى أن حوادث المناجم متكررة الحدوث في الصين، حيث يلقى الكثير من العاملين حتفهم سنويا.

وترجع الحوادث عادة إلى ضعف إجراءات السلامة.