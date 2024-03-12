هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تكشف عن تعرض سفينة للقرصنة قبالة سواحل الصومال

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إخطارا بأن سفينة تعرضت للقرصنة من قبل مهاجمين مسلحين على بعد 600 ميل بحري إلى الشرق من العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء أن 22 مسلحا صعدوا على متن السفينة، وأنه لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى.

وأظهر أحدث مسار معروف للسفينة أنها تتجه نحو السواحل الصومالية، وتم فتح تحقيق في الحادث.

وقال موظف أمن بالشركة التي تتبعها السفينة إن عدة أشخاص صعدوا على متن السفينة من قاربين، أحدهما كبير والآخر صغير. وأن الأشخاص الذين هبطوا على ظهر السفينة بصورة غير مشروعة يسيطرون الآن على السفينة، وفقا لموقع هيئة عمليات التجارة البريطانية.