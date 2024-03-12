وزير التعليم: التحضير لإطلاق وثيقة معايير المعلم من أجل الغد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعا مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لاستعراض كافة الاجراءات التحضيرية المتعلقة بإطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد".

أشاد الوزير بالمشروعات الناجحة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وخاصة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى التعاون في التنمية المهنية للمعلمين، وإعداد "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد" في ظل عصر التحول الرقمي بما يتناسب مع نظام التعليم الجديد، وتحقيق متطلبات معلم الغد.

وأشار الوزير إلى أن نقابة المهن التعليمية تعد شريكًا أساسيًا في إطلاق هذه الوثيقة، فضلًا عن أهمية الحوار المجتمعي مع المعلمين حول الوثيقة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضعها فى الاعتبار.

واستعرض أندرو لويس مدير برنامج "التعليم من أجل الغد" التحديثات التى تمت فى تنفيذ التطبيق التجريبى للمشروع.

وأوضح أنه تم تدريب ٨٠٠ متدرب tot) في ثلاثة محافظات وهى بنى سويف، ودمياط، والدقهلية كمرحلة أولى وجاري البدء فى تدريب المعلمين على مستوى الجمهورية، لتحقيق استدامة التنمية المهنية، وبناء قدرات الموجهين.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وقياس ردود الأفعال نحوها، ومدى احتياجها للتطوير، وإطلاقها على مستوى الجمهورية، موجها بالتطوير الدائم للحقائب التدريبية، وتوعية المعلمين بالتدريب الجديد.