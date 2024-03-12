تقرير: ألمانيا ستشارك في إنزال المساعدات جوا على غزة

قالت مصادر بالحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الألمانية ستشارك في عمليات إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية في برلين، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت مؤسسة "وورلد سينترل كيتشن" الدولية انطلاق أول سفينة إغاثية لغزة من ميناء لارنكا في قبرص، في محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي يرزح تحت الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد للشهر السادس، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت المؤسسة، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن السفينة أبحرت، اليوم الثلاثاء، وتحمل نحو 200 طن من الطعام، كالأرز والدقيق والبقوليات والخضراوات المعلبة والبروتينات.