الوادي الجديد تواصل تنفيذ القوافل الثقافية بمدن المحافظة

تواصل محافظة الوادي الجديد، تنفيذ القوافل الثقافية الداعمة للولاء والانتماء بالقرى، بفرع ثقافة المحافظة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وأكد رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، ضياء مكاوي، تنفيذ القوافل الثقافية فى مراكز الخارجة وباريس وبلاط، موضحًا أن القوافل اختتمت أعمالها بمركز الداخلة، وستنطلق في قرى مركز الفرافرة، مع تضمنها عرض في فيلم تسجيلي عن أهم المشروعات القومية، بجانب محاضرات ثقافية عن أهم المشروعات القومية، بالإضافة إلى أمسيات لشعراء نادى أدب البادية، وفقرات مواهب للأطفال فى الغناء والتمثيل والشعر، وعرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بموط، وعلى هامش الفاعليات تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية للمشغولات اليدوية بالخرز.

وأشار إلى جهود رجال الدولة ووزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة ودعمهم لجميع الأنشطة المقدمة، مؤكدًا أهمية القوافل الثقافية وما تحتويه من فعاليات تفاعلية في تعميق التفكير لدي النشئ والشباب، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية، وتنفيذ الأمسيات الشعرية، وفقرات مواهب للأطفال فى الشعر والغناء وعروض لفرق الموسيقى العربية، وتقديم كوكتيل من الأغانى الوطنية وأغانى الطرب، بجانب عروض فنية لفرق الفنون الشعبية ومعارض للمشغولات اليدوية، وسط عرض التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تتميز بالطابع الواحاتي.

وتابع أن الفعاليات ستختتم بمركز الفرافرة في شهر أبريل المقبل، من خلال المسرح المتنقل المجهز بأجهزة الصوت والإضاءة الحديثة، حيث ستشهد قرى مركز الفرافرة قوافل ثقافية متعددة.

من جانبها، قالت مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، ابتسام عبدالمريد، أن القوافل الثقافية تأتي في ظل الاهتمام بالمناطق النائية الحدودية والقوافل الثقافية الداعمة للولاء والإنتماء وتقديم محتوى ثقافى ينشر الفكر المستنير، ويحارب التطرف الإرهاب والإشاعات.

وأضافت أن القوافل تشمل المشروعات التنموية التى حققت حياة كريمة لأبناء مصر، والمشروعات القومية الكبرى التى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية ومنها العاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، والطاقة الشمسية، وقناة السويس الجديدة، وصوامع القمح، والطرق والكباري، واستصلاح 2.5 مليون فدان، ومبادرة حياة كريمة، وتوفير جميع أنواع القاحات كورونا وغيرها، ومشروع مستقبل مصر.

وأشارت إلى تنفيذ خطة الأنشطة في بيوت وقصور الثقافة بربوع المحافظة، حيث نفذ بيت ثقافة قرية المنيرة مرسم عن البهجة فى شهر رمضان، ونفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرات عن فضل شهر رمضان.