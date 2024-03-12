 تراجع إنفاق السائحين الأجانب في إسرائيل بنسبة 61% سنويا خلال الربع الأخير - بوابة الشروق
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تراجع إنفاق السائحين الأجانب في إسرائيل بنسبة 61% سنويا خلال الربع الأخير

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 7:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 7:07 م

أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تراجع إنفاق السائحين الأجانب في إسرائيل خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 61% سنويا إلى 5ر652 مليون دولار، وبانخفاض نسبته 5ر1% عن الربع الأخير من 2021.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنفاق الأجانب شكل 1ر3% من ميزان الخدمات في الحساب الجاري لإسرائيل خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 4ر7% خلال الفترة نفسها من 2022 و9ر2% خلال 2021.

في الوقت نفسه، شكل قطاع السياحة حوالي 7ر1% من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع والخدمات خلال الربع الأخير.

في المقابل تراجع إنفاق الإسرائيليين على السياحة الخارجية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنسبة 33% سنويا إلى 25ر1 مليار دولار، في حين زاد بنسبة 25% عن الفترة نفسها من 2021.


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