الكويت ترحب بدعم التسوية السياسية في ليبيا

أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية أول أمس الأحد، الرامي لدعم التسوية السياسية في ليبيا وصولا لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنشودة.

وأكدت الكويت، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية اليوم، مساندتها لكل المبادرات والجهود العربية والدولية الساعية لتعزيز وحدة وسيادة الأراضي الليبية وأمنها واستقرارها تلبية لتطلعات وآمال شعبها في السلم والتنمية والازدهار.

واتفق رؤساء مجالس الرئاسي والنواب والدولة في ليبيا على حل النقاط الخلافية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة.

جاء ذلك في بيان أصدرته جامعة الدول العربية أول أمس حول الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة وضم رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة بدعوة من أمين عام الجامعة أبو الغيط.