رئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر يناشد المرضى: نرجوكم لا تصوموا

حذر الدكتور محمد خطاب، رئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر، من مخاطر ارتفاع وانخفاض مستويات السكر ‏في الدم لدى مرضى السكري، مشددًا على ضرورة المحافظة على المستويات الأمنة والطبيعية بين 70 إلى 180 ‏ملليجرام / ديسيلتر على مدار اليوم.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» ، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن تجاوز هذه الحدود ‏يشكل خطرًا على صحة المريض، مطالبا مرضى السكري بتجنب الصيام إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة ‏عند حدود 300 ملليجرام / ديسيلتر، قائلا: «أرجوك لا تصوم».‏

وأوضح أن انخفاض مستويات السكر في الدم (أقل من 70 ملليجرام / ديسيلتر) يشكل خطرًا كبيرًا على خلايا المخ، لا ‏سيما أن المخ لا يستهلك سوى الجلوكوز كمصدر وحيد للطاقة‎.‎

وذكر أن مرض السكري ليس مجرد ارتفاع في مستويات السكر في الدم؛ بل هو «مرض قلب وأوعية دموية» بشكل ‏كبير، موضحا أن التقلبات في مستويات السكر على المدى الطويل تسبب ضررًا لبطانة الشرايين في القلب والمخ ‏والأطراف على المدى الطويل، ومن ثم يعرض المريض لخطر الإصابة بالجلطات‎.‎