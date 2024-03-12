رئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر يناشد المرضى: نرجوكم لا تصوموا

حذر الدكتور محمد خطاب، رئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر، من مخاطر ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، مشددًا على ضرورة المحافظة على المستويات الأمنة والطبيعية بين 70 إلى 180 ملليجرام / ديسيلتر على مدار اليوم.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» ، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن تجاوز هذه الحدود يشكل خطرًا على صحة المريض، مطالبا مرضى السكري بتجنب الصيام إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة عند حدود 300 ملليجرام / ديسيلتر، قائلا: «أرجوك لا تصوم».
وأوضح أن انخفاض مستويات السكر في الدم (أقل من 70 ملليجرام / ديسيلتر) يشكل خطرًا كبيرًا على خلايا المخ، لا سيما أن المخ لا يستهلك سوى الجلوكوز كمصدر وحيد للطاقة.
وذكر أن مرض السكري ليس مجرد ارتفاع في مستويات السكر في الدم؛ بل هو «مرض قلب وأوعية دموية» بشكل كبير، موضحا أن التقلبات في مستويات السكر على المدى الطويل تسبب ضررًا لبطانة الشرايين في القلب والمخ والأطراف على المدى الطويل، ومن ثم يعرض المريض لخطر الإصابة بالجلطات.