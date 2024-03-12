إسرائيل تتهم مفوض عام الأونروا بالكذب بشأن دخول الإمدادات لقطاع غزة

أعربت السلطات الإسرائيلية عن رفضها مزاعم لمسؤولين في الأمم المتحدة، يقولون إنها تمنع وصول الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة.

واتهمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بـ"الكذب" في منشور نشره مساء أمس الاثنين على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقال لازاريني في منشوره إن هناك عناصر، تشمل المقصات الطبية، صارت حاليا مدرجة ضمن قائمة طويلة من العناصر المحظورة، والتي تصنفها السلطات الإسرائيلية بأنها "ذات استخدام مزدوج".

وأضاف أن جميع السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأن "القليل جدا يصل بينما تزداد القيود".

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية، في ردها على لازاريني الذي ورد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس" أيضا: "الكذب علامة على اليأس. هذا لم يحدث".

وتابعت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية: "لقد دخلت أكثر من 16 ألف شاحنة إلى غزة، ولم يُمنع دخول سوى 5ر1%. ثم تم إعادة تنسيق لمعظمها ودخولها في وقت لاحق. مصادر معلوماتك خاطئة. إننا على اتصال دائم مع المنظمات الأممية ولم نسمع كلمة واحدة عن ذلك".