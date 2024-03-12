 استدعاء عدد من شهود العيان في واقعة مصرع مهندس وعامل سقطا من أعلى ونش بأكتوبر - بوابة الشروق
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استدعاء عدد من شهود العيان في واقعة مصرع مهندس وعامل سقطا من أعلى ونش بأكتوبر

مصطفى بكر
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 2:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 2:32 م

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع مهندس وعامل سقطا من أعلى ونش بموقع عمل بأكتوبر.

أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثتين بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بفحصهما، وأمرت باستدعاء عدد من شهود العيان المتواجدين بالموقع لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وتحفظت على الرافعة "الونش" لفحصها من قبل لجنة فنية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بسقوط شخصين من أعلى ونش، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور، وقد تبين أن المتوفين هما "أ. ر"، البالغ من العمر 27 عامًا، مهندس، و"س"، البالغ من العمر 57 عامًا، حداد، حيث سقطا من على ونش يبلغ ارتفاعه 13 مترًا.

وفور وقوع الحادث، تم نقل جثتي المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيق في الحادث.


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