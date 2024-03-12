محافظ الوادي الجديد: تسليم 29 طن سكر بمبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسليم وتوزيع ٢٩ طن من السكر الحر لمراكز المحافظة الخمس، في إطار مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة التموينية بسعر ٢٧ جنيها للكيلو يتم صرفها من خلال بدالي التموين على مرحلتين خلال الشهر.

وشدد الزملوط، على أن تكون الأولوية لتغطية احتياجات القرى والمناطق النائية، لتوفير السلعة بالسعر الرسمي ومنع أي ممارسات إحتكارية أو إستغلال للمواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار الزملوط، إلى أنه تم الانتهاء من التوزيع بالقرى التالية بمركز الخارجة "المنيرة الشركة ٥٥، بورسعيد، ناصر الثورة، بولاق صنعاء، فلسطين، ومركز الداخلة، الصحوة، الأمان، العروبة، المستقبل، المعسكر - غرب الموهوب الأم، ومركز الفرافرة، قرى أبو منقار، أبو هريرة، مدينة الفرافرة، ومركز باريس، القصر، وجدة، ومركز بلاط بقرى ذخيرة، تنيدة، شمس.