 الأولى منذ 21 يوما.. وصول قافلة مساعدات إلى شمال غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 مارس 2024 7:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأولى منذ 21 يوما.. وصول قافلة مساعدات إلى شمال غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 6:51 م

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استئنافه إدخال المساعدات إلى غزة وإيصال أول قافلة إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير الماضي تكفي لعدد 25 ألف شخص.

وقال البرنامج العالمي، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه "يستأنف اليوم الثلاثاء، دخول المساعدات، وتمكن من إيصال قافلة إلى شمال غزة تكفي 25 ألف شخص"، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البرنامج أن تلك المساعدات تعد "القافلة الأولى التي تنجح في الدخول إلى الشمال منذ 20 فبراير" الماضي.

وأضاف: "نحتاج إلى الدخول إلى كل المناطق في غزة عبر الأرض والبحر والجو، ولكن تبقى الطرق البرية أكثر عملية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك