أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استئنافه إدخال المساعدات إلى غزة وإيصال أول قافلة إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير الماضي تكفي لعدد 25 ألف شخص.

وقال البرنامج العالمي، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه "يستأنف اليوم الثلاثاء، دخول المساعدات، وتمكن من إيصال قافلة إلى شمال غزة تكفي 25 ألف شخص"، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البرنامج أن تلك المساعدات تعد "القافلة الأولى التي تنجح في الدخول إلى الشمال منذ 20 فبراير" الماضي.

وأضاف: "نحتاج إلى الدخول إلى كل المناطق في غزة عبر الأرض والبحر والجو، ولكن تبقى الطرق البرية أكثر عملية".