رياضة دمياط تطلق فعاليات البرنامج التدريبي «مشواري» بمركز شباب جمصة

بدأت فعاليات تدريب برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية، التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بمركز شباب جمصة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى تنشئة الشباب والنشء من 10 إلى 14 سنة على الحياة العملية، فضلًا عن تأهيلهم لسوق العمل من أجل خلق جيل أفضل.

وأشارت المديرية، إلى أن التدريب يركز على أربع محاور رئيسية، هي "مهارات شخصية، مهارة التعامل مع الآخرين، مهارة التفكير الإبداعي، مهارة الجاهزية للعمل".

ونوهت بأن محاور البرنامج تدور حول مجموعة من المهارات الحياتية لتنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، ومفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، وطرق الإقناع والتأثير.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.