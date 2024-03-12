حرس الحدود الإيراني يحبط 4000 عملية إرهابية خلال عام

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، إحباط أكثر من 4000 عملية إرهابية على الحدود خلال عام.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن العميد احمد علي غودرزي، قوله في مؤتمر صحفي، إن "عددا كبيرا من المجموعات حاولت خلال العام الماضي الاقتراب من حدود إيران لكن أفراد حرس الحدود لم يسمحوا لها بالعبور".

وأضاف: "تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالقنابل".

وبين قائد حرس الحدود أنه "منذ بداية العام (الذي بدأ في 21 من مارس 2023) تم إحباط أكثر من 4 آلاف عملية إرهابية على الشريط الحدودي".