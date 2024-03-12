فون دير لاين: بدء مباحثات انضمام البوسنة والهرسك للاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية أوصت اليوم الثلاثاء بأن يبدأ الاتحاد الأوروبي المفاوضات الرسمية مع البوسنة والهرسك من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.

وأضافت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج اليوم "اتخذت البوسة والهرسك خطوات نحو الأمام. وقد تم إحراز مزيد من التقدم خلال نحو عام في عقد بأكمله". وأوضحت "سوف نقرر أن نوصى المجلس بأن يفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك".

ويعني الإعلان أن المفوضية الأوروبية ترى أن البوسنة قامت بالإيفاء بالمعيار الضروري لبدء المباحثات الرسمية بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي. مع ذلك، فإن قرار بدء المباحثات يحتاج لموافقة بالإجماع من مسئولي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي يمثلون المجلس الأوروبي. ومن المقرر انعقاد المجلس في بروكسل يومي 21 و22 مارس الجاري.

وكان البوسنة قد طلبت الانضمام للاتحاد الأوروبي في عام 2016، واعترف المجلس بها كمرشحة رسمية لعضوية الاتحاد خلال عام 2022. وفي نوفمبر الماضي، قالت المفوضية إن مباحثات الانضمام سوف تبدأ بمجرد أن تلبي معايير معينة.

وقالت فون دير لاين للنواب اليوم إن المفوضية سوف تفصل كيف قامت البوسنة بتلبية هذه المعايير.

وأضافت فون دير لاين أن البوسنة قامت بتمرير" قوانين مهمة" بشأن مسائل تتعلق بمنع تضارب المصالح وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن إدارة البوسنة للهجرة "مستمرة في التحسن".