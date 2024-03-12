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أعلنت أذربيجان أنها أنتجت نحو 8ر4 مليون طن فقط من النفط الخام والخفيف خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لوزير الطاقة برويز شاهبازوف نشره عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ولم يتضمن البيان مقارنة على أساس سنوي.

وانخفض إنتاج النفط خلال شهري يناير إلى فبراير الماضيين مقارنبة بـ1ر5 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان أن البلاد قامت بتصدير نحو 9ر3 مليون طن من النفط الخام والخفيف خلال تلك الفترة، مقارنة بـ1ر4 مليون طن على أساس سنوي.

يشار إلى أن إنتاج أذربيجان من النفط آخذ في الانخفاض، حيث يتعرض أكبر حقل نفط في البلاد "شيراج-جونشيلي" لحالة انحسار طبيعية.