أكد الفنان أمير كرارة، فخره بمسيرته الفنية التي استمرت لمدة 25 عامًا، مشددًا على أنه تغمره السعادة حاليًا بما حققه في عمله الفني طوال السنوات الماضية.

وأوضح "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يشعر بالضيق أو العصبية ولم يعترض أو يتدخل في اختيارات لأي مخرج عمل معه، مشددًا على أنه حال ثقته بالمخرج والمنتج والسيناريو يتركهم يتعاملون بالشكل المناسب لهم.

وتابع: "أكتر حاجة بتعصبي هي الزن"، مؤكدا أنه لم يقف أو يمنع رزق أي شخص عمل معه، ولا يكون سببًا في ترك أحد للعمل.

وشدد على أنه تعرض للاتهام بأنه سببًا في رحيل أحد الفنانين عن العمل الذي يقدمه خلال الفترة الحالية: "هذا غير صحيح".