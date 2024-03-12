ألمانيا تدشن برنامجا لمساعدة الصناعات الثقيلة على التحول نحو عمليات إنتاج أكثر ملاءمة للمناخ

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أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ألمانيا يمكنها الآن التقدم بطلبات للحصول على دعم حكومي جديد للطاقة تصل قيمته إلى مليارات الدولارات.

وبموجب عقود المناخ، ستقوم الحكومة الألمانية بتمويل الاستثمارات لتحويل الصناعات إلى عمليات إنتاج جديدة أكثر ملاءمة للمناخ وتغطية التكاليف الإضافية التي تتكبدها في البداية.

ومن المتوقع أن تقوم الشركات بسداد الأموال بمجرد أن تصبح عمليات الإنتاج الجديدة أرخص في التشغيل وأكثر قدرة على المنافسة في السوق المفتوحة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن الجولة الأولى من البرنامج بقيمة أربعة مليارات يورو وتصل مدتها إلى 15 عاما.

يعد البرنامج جزءا من جهد أوسع تبذله ألمانيا للتحول إلى اقتصاد أكثر ملاءمة للمناخ دون تقويض القدرة التنافسية العالمية لقطاع التصنيع الصناعي الكبير في البلاد.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الشركات التي شاركت في الإجراءات الأولية للبرنامج في الصيف الماضي لديها أربعة أشهر لتقديم العطاءات.

وأضافت الوزارة أنه سيتم منح العقود للمقترحات الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

ومن بين الصناعات التي سيتم النظر في تمويلها في إطار البرنامج الشركات الصناعية في قطاعات الورق والزجاج والصلب والكيماويات.

وبحسب الوزارة، تهدف العقود إلى خفض نحو 350 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2045.

ورحب اتحاد الشركات الصناعية الألمانية، وهو جماعة ضغط تجارية كبرى للمصنعين الألمان، ببدء تقديم العطاءات.

وقال رئيس اتحاد الشركات الصناعية الألمانية، زيجفريد روسفورم، مشيرا إلى التكاليف الأولية الكبيرة التي تتحملها الشركات، إن "زيادة الدعم الحكومي أمر ضروري إذا رغبنا في نجاح التحول نحو الحياد المناخي في فترة زمنية قصيرة".