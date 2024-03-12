 زيلينسكي: الجبهة في حالة أفضل مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر - بوابة الشروق
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زيلينسكي: الجبهة في حالة أفضل مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 8:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 8:55 ص

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بشأن الوضع على الجبهة، وقال لمحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية إنها "أفضل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الماضية".

لكن الرئيس الأوكراني قال للمحطة الفرنسية يوم الإثنين إن الجيش واجه صعوبات "بسبب نقص ذخيرة المدفعية والحصار الجوي والأسلحة الروسية بعيدة المدى والكثافة العالية للطائرات الروسية المسيرة".

وأوضح زيلينسكي أنه مع ذلك، تم إيقاف روسيا حاليا وتفقد عددا كبيرا من أفراد القوات المسلحة.

لكنه حذر من أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا في غضون أسبوع أو شهر إذا لم يتم دعم الجيش الأوكراني بشكل كاف.

وأضاف أنه يجري حاليا بناء ثلاثة خطوط تحصينات بطول أكثر من ألف كيلومتر.


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