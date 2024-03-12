رئيسا وزراء بريطانيا والهند يبحثان كيفية التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، محادثات جديدة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي حول المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن الحكومة الهندية كانت حريصة على التوقيع على اتفاق يتضمن شروطا تجارية جديدة مع المملكة المتحدة قبل بداية عام 2024 وقبل الانتخابات الوطنية المقررة في الربيع المقبل.

ويبدو أن المزاج السياسي العام في أعقاب زيارة سوناك إلى العاصمة الهندية لحضور قمة مجموعة العشرين في سبتمبر الماضي يشير إلى حدوث انفراجة، حيث تمت دعوة سوناك لتكرار الزيارة إلى الهند بشكل مبكر من جانب حكومة مودي.

ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في الهند المقررة الشهر المقبل، ويبدو أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتخاب حكومة جديدة.

وتأتي المحادثة الهاتفية بين سوناك ومودي في نفس الأسبوع الذي أبرمت فيه نيودلهي اتفاقا مع الدول الأربع التي تشكل رابطة التجارة الحرة الأوروبية - النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين - في اتفاق تقول الهند إنه سيؤمن بشكل وثيق ما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات في البلاد.