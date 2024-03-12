استطلاع: نحو نصف الألمان يؤيدون إعادة الخدمة العسكرية

أظهر استطلاع جديد للرأي، أجراه معهد "فورزا" لأبحاث الرأي، أن نحو نصف الألمان يؤيدون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأيد 52% ممن شاركوا في الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من مجلة "شتيرن" الإخبارية الألمانية، إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب ما نشرته المجلة، اليوم الثلاثاء.

فيما أعرب 43% ممن شاركوا عن معارضتهم للفكرة، كما لم يعبر 5% من المشاركين عن رأيهم.

وبحسب البيانات، فإن أبرز المؤيدين للخدمة العسكرية الإلزامية، كانوا ضمن الفئة العمرية التي تزيد عن 60 عاما، بنسبة 59%. وفي المقابل، عارض 59% من الأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، الخدمة العسكرية الإلزامية.

ولم يتم طرح أي أسئلة بشأن مدة هذه الخدمة الإلزامية، أو كيفية تنظيمها.

جدير بالذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية كان قد تم تعليقها بألمانيا في يوليو من عام 2011، بعد 55 عاما.

وقد شهد العام الماضي مشاركة 181 ألفا و500 رجل وامرأة فقط ضمن القوات المسلحة الألمانية، ولكن الحكومة الألمانية ترغب في أن ينمو الجيش الألماني بشكل كبير، من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية.

ويقوم وزير الدفاع الالماني، بوريس بيستوريوس، حاليا بفحص نماذج للخدمة الإلزامية.