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وافق جهاز مكافحة الاحتكار في ألمانيا على صفقة استحواذ شركة الأدوية السويسرية نوفارتس على شركة مورفوسيس الألمانية للتكنولوجيا الحيوية.

وأعلن المكتب الاتحادي الألماني للكارتلات موافقته على الصفقة اليوم الثلاثاء.

وتقوم شركة مورفوسيس، التي يقع مقرها قرب ميونخ، بتصنيع العقاقير الخاصة بعلاج سرطان الدم (اللوكيميا).

وقال أندرياس موندت، رئيس المكتب، إن المسؤولين درسوا بعناية شديدة ما إذا كان الاندماج سيؤثر على المنافسة في البحث والتطوير لعقاقير جديدة لعلاج سرطان الدم.

وأضاف موندت إن مراجعة الوكالة لم تجد "أي مخاوف جدية بشأن المنافسة".