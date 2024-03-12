أعلنت شركة صناعة الألومنيوم الأمريكية ألكوا موافقتها على شراء شركة التعدين الأسترالية ألومينا ليمتد مقابل 2ر2 مليار دولار ستسدد بالكامل في صورة أسهم.

وأوصى مجلس إدارة ألومينا مساهمي الشركة بقبول العرض نظرا لعدم وجود أي عروض أخرى أفضل، كما أن تقرير خبير مستقل قال إن هذا العرض هو الأفضل بالنسبة للمساهمين.

ووفقا لشروط الصفقة سيحصل مساهمو ألومينا على 02854ر0 سهم من أسهم ألكوا مقابل كل سهم من أسهم شركتهم. ومع اكتمال الصفقة سيمتلك مساهمو ألومينا 25ر31% من أسهم الكيان الجديد في حين يمتلك مساهمو ألكوا 75ر68% من أسهمه.

يذكر أن ألومينا ليتمد أعلنت في أواخر الشهر الماضي عن تلقيها عرض غير ملزم ومشروط من ألكوا لشراء 100% من أسهمها العادية التي سيتم إصدارها في إطار ترتيب خاص مقابل 0854ر0 سهم من أسهم ألكوا مقابل كل سهم من أسهم ألومينا. ويزيد هذا السعر المعروض بنسبة 1ر13% عن سهم ألومينا في ختام تعاملات اليوم السابق على إعلان العرض.