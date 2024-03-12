بدء محاكمة رجل بتهم الإرهاب بسبب إطلاق النار في حانة للمثليين بأوسلو

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بدأت محاكمة رجل متهم بمهاجمة حانة للمثليين في العاصمة النرويجية أوسلو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

ووجهت اتهامات للرجل (44 عاما) بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة، وفقا لوكالة أنباء "ان تي بي" النرويجية.

وتم توجيه الاتهام إلى الرجل بقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين في أوسلو يوم 25 يونيو 2022، قبيل مسيرة للمثليين.

كما أصيب عدد آخر جراء حالة الفوضى التي حدثت بعد الهجوم.

وتمكن عدد من شهود عيان الحادث من السيطرة على المهاجم إلى أن وصلت الشرطة واعتقلته.

وتعاملت أجهزة الاستخبارات النرويجية مع الحادث على أنه هجوم إرهابي إسلاموى .

كما وجهت السلطات النرويجية اتهامات إلى أربعة أشخاص آخرين بمساعدة والتحريض على الإرهاب في القضية، إلا أن التحقيقات ضدهم لم تكتمل بعد.

ونفى المتهم به الرئيسي، وهو مواطن نرويجي من أصول إيرانية، الاتهامات الموجهة إليه.