مواطنو الأقصر يؤدون صلاة تراويح ثالث أيام شهر رمضان

في أجواء إيمانية مهيبة، أدّى مواطنو الأقصر صلاة التراويح في ثالث ليالي شهر رمضان المبارك، حيث امتلأت المساجد بالمصلين الذين توافدوا لأداء هذه الشعيرة المباركة.

وقد حرص المصلون على الدعاء لأهالي فلسطين في ركعة الوتر التي ختموا بها التراويح رافعين أكفهم إلى الله تعالى بدعاء خاص يطلبون فيه من الله أن يرفع عنهم الغمة ويهلك العدو الصهيوني الذي سبب لهم خسائر في الأرواح بدون حساب ولا عقاب.

وقد شهدت محافظة الأقصر استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تنظيف وتعقيم المساجد، وتوفير جميع الخدمات للمصلين.