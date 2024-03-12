اليابان تتعهد بالمبادرة في تقديم مساعدات التنمية للدول النامية

تعهدت اليابان بتعزيز مساعدات التنمية "بناء على العرض" بدلا من انتظار أن تطلب الدول النامية مثل هذا التمويل، بحسب تقرير سياسة المساعدات الاقتصادية السنوية في اليابان الذي صدر اليوم الثلاثاء، وأوردته وكالة أنباء كيودو.

كما كشف تقرير التعاون الإنمائي، الذي أصدرته وزارة الخارجية، "بمواصلة تحسين" نظام المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال الجمع بين نهج المساعدات الاستباقية والطريقة التقليدية القائمة على طلب تلك المساعدات.

وتبنت الحكومة نهجا جديدا بعد تحديث المبادئ التوجيهية لسياسة ميثاق التعاون الإنمائي في يونيو الماضي، في أول مراجعة لها منذ عام 2015، وذلك في رد فعل على زيادة النفوذ الاقتصادي للصين بين الدول النامية عبر الاستثمار.

وقال التقرير إن بناء مجتمع دولي سلمي ومستقر ومزدهر "يرتبط ارتباطا مباشرا بالمصالح الوطنية لليابان"، وأصبح الدور الذي يجب أن تلعبه مساعدات التنمية "أكثر أهمية بشكل متزايد".

ونقل التقرير عن وزير الخارجية يوكو كاميكاوا قوله إن طوكيو ستستخدم المساعدات الخارجية كواحدة من "أهم أدواتها الدبلوماسية"، بهدف تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة في مواجهة واضحة للوجود المتزايد للصين في المنطقة. وأدى تواجد بكين الاقتصادي والعسكري إلى زيادة حدة التوتر بين البلدين.

كما تعهد كاميكاوا بمواصلة دعم أعمال إعادة الإعمار في أوكرانيا، التي تعرضت لحرب روسية منذ فبراير 2022، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركات الخاصة وجذب الاستثمارات.