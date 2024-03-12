400 شهيد و1300 جريح باستهداف الاحتلال باحثين عن لقمة العيش في غزة

أظهرت معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي، استشهاد 400 مواطن وإصابة 1300 آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب غزة.



وقال المكتب الإعلامي بقطاع غزة في بيان له، الثلاثاء: «يصر جيش الاحتلال على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا، سيما في شمال قطاع غزة الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية وسط انعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات».



وأشار المكتب إلى أن «الاحتلال استهدف مجددا المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت صباح اليوم، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى».



والليلة الماضية، استشهد 9 مواطنين وأصيب 38 على الأقل جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب دوار الكويت.



وأضاف المكتب الإعلامي: «هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 جريح حتى الآن».



وشدد على أن ما يفعله جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، ويؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليا إلى جانب ما يرتكبه من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.



واختتم: «ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لإملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة شعبنا عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كافي».