ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأول مرة منذ يوليو الماضي



ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأول مرة منذ يوليو الماضي، وذلك في ظل انخفاض معدل نمو الأجور، ما يشير إلى أن تباطؤ وتيرة نمو سوق العمل، وتراجع بعض الضغوط التضخمية التي أثارت قلق بنك إنجلترا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مكتب الإحصاء الوطني قال اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة ارتفع إلى 9ر3% خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، بعدما سجل 8ر3% خلال الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي.

كما تراجع متوسط نمو الأجور باستثناء العلاوات إلى 1ر6% خلال نفس الربع، مقارنة بـ 2ر6% في الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي.

وتشير هذه الإحصاءات إلى أن جهود البنك المركزي لتهدئة الطلب في الاقتصاد تعمل على تخفيف الضغط على سوق العمل.

وقال يايل سيلفين، كبير الاقتصاديين بشركة كيه بي ام جي "نتوقع ضعف سوق العمل خلال الأشهر المقبلة، ما قد يحد من الزخم بالنسبة لنمو الأجور، ويزيد من احتمالية خفض معدلات الفائدة ابتداء من فصل الصيف".